Oudste kardinaal ter wereld (98) is gestorven

Tomko werd geboren in het kleine dorpje Udavské in toenmalig Tsjecho-Slowakije. Nadat hij in 1943 in Bratislava zijn priesterstudies had afgerond, trok hij naar Rome om er te studeren aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit en de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit, waar hij doctoraten behaalde in theologie, kerkelijk recht en sociale wetenschappen. Hij werd in 1949 tot priester gewijd in de aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen in Rome.

Na aanvankelijk vooral in Tsjecho-Slowakije actief geweest te zijn als priester en (vice-)rector van het pauselijk theologisch seminarie, haalde het Vaticaan hem in 1962 naar Rome, waar hij na verloop van tijd enkele belangrijke functies mocht bekleden. In 1979 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, een overlegorgaan, enerzijds tussen de paus en de bisschoppen, en anderzijds tussen de bisschoppen onderling. De paus wijdde hem kort daarna tot bisschop in de Sixtijnse Kapel.