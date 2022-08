Grote plas in Bourgoyen in Gent staat bijna droog: "Een ramp voor de watervogels"

Veel alternatieve opties in de omgeving zijn er niet. "De plas ligt in het laagst gelegen deel van de Bourgoyen. Als die droog staat, is dat ook het geval bij alle grachten en sloten in de buurt. Dat is een gigantisch probleem." Ook de ringvaart, die net langs het natuurgebied ligt, biedt geen oplossing, zegt Vangansbeke. "Waterplassen hebben een overgang van diep naar ondiep. Watervogels eten heel vaak in de zogenaamde slikzones, waar het erg modderig is. In een waterloop met verharde oevers gaat dat niet."