Recyclagepark Kasterlee voert hitteplan in en past openingsuren aan bij tropische hitte

Het is niet de eerste keer dat het hitteplan deze zomer wordt uitgerold. In de week van 20 juli kwamen er last-minute ook maatregelen tegen de hitte. "De kwaliteit van de werksfeer staat voorop", zegt Raeymaekers nog. "We bekijken elke week of zo'n hitteplan nodig is en evalueren het zodat we het kunnen verbeteren indien nodig."

De openingsuren kan je raadplegen via de website en via de gemeentelijke app van Kasterlee.