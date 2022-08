Sint-Genesius-Rode plaatst moestuinbakken: “Buren slaan sneller een praatje met elkaar"

Het is de bedoeling dat de groenten en het fruit zoveel mogelijk gedeeld kan worden. “We gaan geen prei in de moestuinbakken kweken”, meent François. “Want daar hebben omwonenden weinig aan. Slechts een paar mensen hebben dan de kans om er groenten te oogsten. Dan is het veel leuker om bijvoorbeeld aardbeien te kweken of tomaten. Iedereen kan er enkele plukken en toch blijft er voor anderen nog wat over.”