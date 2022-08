Sloop Bernadettewijk in Gent kan starten, krakers krijgen week om te vertrekken

Nu de woonmaatschappij de sloopvergunning verkregen heeft, moeten de krakers eruit. "Daarvoor hebben we in juni een vonnis gekregen waarbij de vrederechter ons toelaat om mensen die na een week niet vrijwillig weggegaan zijn, uit het huis te zetten", vervolgt Heughebaert. "We gaan ervanuit dat veel krakers vrijwillig zullen vertrekken. Dat was in het verleden ook het geval bij andere projecten."