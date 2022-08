Stad Hoogstraten organiseert zomerschool voor Oekraïense kinderen

De stad Hoogstraten organiseert nog tot en met 19 augustus een zomerschool voor Oekraïense kinderen. "Het is de bedoeling dat ze niet enkel Nederlands leren, maar zich vooral ook amuseren", zegt hoofdbegeleider Frank Maes. "We willen geen schoolse context, omdat het nog vakantie is en je via spelletjes de taal veel sneller aanleert."