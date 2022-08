Schaarste aan muntstukken van 5 en 10 eurocent houdt aan, geld bijslaan niet mogelijk door oorlog in Oekraïne

De schaarste aan muntstukken van vijf en tien eurocent is niet nieuw en raakt ook niet opgelost. "Nochtans zijn er nog nooit zoveel munten in omloop geweest als vandaag", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

Momenteel zijn er ongeveer 763 miljoen munten van vijf cent en 470 miljoen munten van tien cent in omloop. "Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor het betaalverkeer", rekent Adyns. Bovendien verloopt het grootste deel van de betalingen digitaal tegenwoordig. Toch verschijnen om de haverklap oproepen van handelaars die vragen om te betalen met de kleine muntjes. Zij hebben ze zelf nodig als wisselgeld voor klanten die cash betalen.

"Mensen potten de kleine muntjes thuis op", denkt Adyns. Bij de bakker betalen met vijf en tien centen neemt meer tijd in beslag en niet iedereen durft dat als er een rij wachtenden achter je staat. Toch is dat de makkelijkste manier om het probleem snel te verhelpen: "iedereen zou zijn muntjes weer in roulatie moeten brengen", aldus Adyns.