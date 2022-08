Zware brand ontstaan op zolder van café in Mol: er vielen geen gewonden

Zondagavond rond 23 uur merkte een voorbijganger dat er rook kwam uit het dak van café ’t Spieke aan de Molderdijk in Mol. Hij belde de hulpdiensten en toen die ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw naar buiten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning of uitbreidde naar het dak boven het café.

Het vuur is ontstaan op de zolderverdieping die wordt gebruikt voor opslag van materialen. De eigenaars van het gebouw, die ook het café uitbaten, vertrokken rond 22.30 uur. Om veiligheidsredenen schakelden ze, zoals altijd, de elektriciteit in het gebouw uit. Wat de brand wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.

Tijdens de brand was er niemand aanwezig, dus er vielen geen gewonden. De schade aan het gebouw is wel groot. Door blussingswerken was de Molderdijk (N18), vlakbij het kruispunt met de Zuiderring, een tijdlang in beide richtingen versperd.