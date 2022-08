Vrouw valt uit winkelkar en moet met hoofdwonde naar ziekenhuis

Vrijdagnacht omstreeks drie uur werd de vrouw met een ziekenwagen naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven overgebracht. Kort daarvoor zat ze in een winkelkarretje dat door haar vriend bestuurd werd. Dat karretje hadden ze langs de kant van de weg gevonden, het leek hen een leuk idee om er een ritje mee te maken. Maar tijdens het plezierritje liep het mis want de winkelkar kantelde. De vrouw kwam met haar hoofd op de grond terecht met een bloedende wonde als gevolg.