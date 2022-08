Hoe "denkbeeldige" grenzen in de lucht en in de zee de spanningen tussen China en Taiwan doen oplopen

Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan van afgelopen dinsdag deed wereldwijd heel wat stof opwaaien. Het was op zijn minst gezegd een gedurfde zet, want zowel VS-president Joe Biden als de Chinezen bleken geen fan van het plan. China reageerde woedend op het bezoek en beschouwde het als "inmenging in binnenlandse aangelegenheden". Het gevolg van het bezoek: een dagenlang spierballenvertoon van de Chinezen door het houden van militaire oefeningen rond het eiland.

Gisteren werden zo'n 10 Taiwanese en Chinese schepen gemeld in de buurt van de middellijn in de Straat van Taiwan, één van de belangrijkste zeestraten ter wereld tussen het Chinese en het Taiwanese vasteland. De melding komt er na een hele resem van inbreuken, waarbij Chinese schepen en oorlogsvliegtuigen de middellijn in de Straat van Taiwan en de ADIZ (Air Defence Identification Zone of luchtverdedigingszone) overschreden zouden hebben. Maar wat zijn deze 'imaginaire zones' en waar komen ze vandaan?