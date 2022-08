Hinder verwacht door start werken aan trompetaansluiting A19-R8 in Kortrijk 

De binnenring zal lange tijd afgesloten worden om de nieuwe infrastructuur tot stand te brengen. "We proberen de hinder zo beperkt mogelijk te houden", laat Valcke weten. "Deze week moeten de wagens al over een rijstrook per richting, vanaf woensdag moeten de twee rijstroken over een rijvak. Dat is nodig om de funderingen voor de brugpijler te bouwen. We werken dicht bij huis, dus hopelijk zijn we snel klaar."