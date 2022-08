7 anjers, 7 rozen en 7 momenten die zijn leven hebben veranderd: Willy Sommers wordt 70 en blikt terug op zijn carrière

En de rest is geschiedenis: met een nummer van Will Tura en een van Jimmy Frey overtuigt Willy De Gieter - zichzelf begeleidend op gitaar - Verlooven. Zijn eerste keer in een professionele muziekstudio zal Sommers altijd bijblijven. "Want de studio van Roland lag in de rosse buurt aan het Brusselse Noordstation. Daar stond ik dan, met mijn gitaar onder de arm, en mijn vader erbij, als onwetende tiener, in een omgeving die "sex, drugs and rock and roll" schreeuwde", lacht hij.

"Even hebben mijn vader en ik eraan gedacht om terug naar huis te keren. Maar ik kreeg één kans van Roland. De ochtend daarna kwam het verlossende telefoontje dat hij met mij wilde samenwerken. Een week later hebben mijn ouders mijn eerste contract ondertekend in mijn naam, want ik was toen minderjarig. Als ik die auditie had gemist, dan had ik voor de klas gestaan, want ik studeerde regentaat Nederlands-Engels-Duits."