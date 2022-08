Zangeres-actrice Olivia Newton-John (73) overleden na lange strijd tegen kanker

Olivia Newton-John wordt geboren op 26 september 1948 in Cambridge (Engeland). Ze verblijft daar samen met haar ouders tot haar vader een baan krijgt aangeboden als decaan van een school in Melbourne (Australië). Ze wint in Australië een talentenjacht en haar lievelingsleraar moedigt haar aan om haar grote droom toch waar te maken: zangeres worden. Daarvoor verhuist ze als 15-jarige samen met haar moeder opnieuw naar Engeland, richting hoofdstad Londen.



Newton-John kiest resoluut voor pop en country, en treedt in de jaren 60 op in tal van clubs en tv-shows. Nochtans loopt haar zangcarrière niet van een leien dakje. In 1966 neemt ze haar eerste single op, genaamd "Till you say you'll be mine for ever". Maar de kritieken zijn niet bepaald mals. "Kies voor een carrière als airhostess", schrijft één recensent.



Toch geeft Newton-John niet op en wordt een van de belangrijkste achtergrondzangeressen van Cliff Richards (foto onder), die toen al gescoord had met hits als "Living doll", "Lucky lips" en zijn Songfestivalnummer "Congratulations".