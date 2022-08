Zangeres Leki heeft ziekenhuis verlaten waar ze herstelde na een herseninfarct: "Ik kan staan, lopen en veel meer"

Leki (echte naam: Karoline Kamosi) is bekend van hits uit 2004 als "Breakin' out" en "Crazy". Vorig najaar speelde ze de rol van Nicki Marron, de zus van Whitney Houston, in de musical "The bodyguard". Dat was toen haar comeback na een eerdere periode van gezondheidsproblemen.

Begin dit jaar lanceerde ze een nieuwe single "The river". Ze werkte ook aan een nieuwe plaat samen met producer Stef Kamil Carlens. "We hebben beslist om het album pas uit te brengen als Leki weer helemaal de oude zal zijn", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Wanneer dat zal zijn, weet niemand." Volgens Carlens heeft Leki nog problemen met haar gehoor.