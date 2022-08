Oekraïense kerncentrale Zaporozje tweede keer in twee dagen beschoten: medewerker gewond, stralingsmeters beschadigd

Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom dat eigenaar is van de Oekraïense kerncentrales, zegt dan weer dat een Oekraïense medewerker van de centrale gewond is geraakt door de explosie van een raket die door de Russen is afgevuurd. Er zijn ook drie stralingsmeters in de buurt van een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof beschadigd. Dat kan gevaarlijk zijn, waarschuwt Energoatom, want eventuele radioactieve straling kan daardoor niet meer gemeten worden.

De kerncentrale van Zaporozje, de grootste van Europa, is sinds maart in Russische handen. De centrale wordt wel nog bediend door Oekraïense personeelsleden, maar die staan onder Russisch gezag. Russische troepen voeren vanuit het terrein van de centrale ook aanvallen uit op omliggende Oekraïense steden aan de overkant van de Dnjepr-rivier. Het Oekraïense leger is daar namelijk aan het oprukken naar eerder door de Russen veroverd grondgebied.