Franse zoutboeren verwachten recordoogst: "We zijn een van de weinige winnaars van de hitte"

De betere hobbykok zal wel bekend zijn met het verfijnde "fleur de sel"-zout. Het is een relatief schaars goed dat vooral gewonnen wordt in de Camargue, in Bretagne en in de omgeving van Guérande in het noordwesten van Frankrijk. Door die relatieve schaarsheid is het een duurdere zoutsoort.

