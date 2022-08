Amerikaanse minister Blinken: "zeer bezorgd" over berichten dat Rwanda rebellen in Congo steunt

Het conflict in Oost-Congo was volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens zijn ontmoeting met de Congolese president Felix Tshisekedi eerder vandaag in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Het onderwerp zal ook centraal staan tijdens zijn ontmoeting morgen in Rwanda wanneer hij de Rwandese president Paul Kagame ontmoet.

Sinds mei heeft de rebellengroep M23 zijn aanvallen opnieuw geïntensifieerd, de rebellengroep voert het meest langdurige offensief in jaren uit. Er zijn intussen tientallen doden gevallen en tienduizenden mensen zijn op de vlucht. In juli controleerde M23 een gebied in Congo dat bijna drie keer zo groot was als in maart, zei een VN-groep van experts. Rwanda heeft eerder beschuldigingen van de Congolese regering ontkend dat het M23 steunt. Ook M23 heeft ontkend dat het Rwandese steun ontvangt. Maar zeer recent nog lekte een VN-rapport over de steun van Rwanda aan de M23-rebellen.

De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Christophe Lutundula en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Naast gesprekken over de M23-rebellen stonden er nog andere thema’s op het programma. Zo zei Blinken dat ook de hervormingen van de Congolese mijnbouwsector waren besproken en de Amerikanen hun bezorgdheid over de veiling van olie- en gasexploratieblokken in de buurt van kwetsbare regenwouden en moerasgebieden hadden geuit. Ook verschillende milieuorganisaties hebben eerder hun bezorgdheid geuit omdat Congo deze blokken wil veilen voor de exploratie van olie en gas, waarvan sommigen in waardevol moerasgebied liggen. Ze vinden dat de regering de plannen van de olie-industrie laat primeren op milieu en mensenrechten. Congo is nu met de VS overeengekomen om samen een werkgroep op te richten om de milieu-impact van deze veilingen te bespreken.

Blinken in Congo Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Christophe Lutundula zei over de exploratie van olie en gas dat Congo een evenwicht moest vinden tussen de noodzaak om zijn mensen en economie te ondersteunen en zijn inzet voor de bescherming van het milieu. Blinken is op rondreis in Afrika. Hij bezocht gisteren Zuid-Afrika en gaat morgen naar Rwanda. Officieel wil de VS hun nieuw strategische plan voor Sub-Sahara-Afrika ontvouwen.