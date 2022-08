Reusachtig beeld van olifant aan Afrikamuseum in Tervuren wordt gerestaureerd

Daarom voert de Regie der Gebouwen, de federale overheidsdienst die waakt over ons historisch patrimonium, een studie uit. Die moet bepalen welke werken er precies moeten worden uitgevoerd. “De studie is er vooral om de staat van het beeld in kaart te brengen”, zegt Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen. "Het beeld bestaat voornamelijk uit beton, maar er zit ook metaal in. We willen weten in welke staat het beeld verkeert, zodat we de restauratie ervan zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.”