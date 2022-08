Bokrijk annuleert koetsenparade op zondag omwille van de hitte

De historische koetsentocht wordt al verschillende jaren georganiseerd. Het gaat normaal gezien om een optocht met verschillende historische koetsen en koetsiers in oorspronkelijke klederdracht. Na de stoet volgt traditioneel ook een jurering.

Het is vijf jaar geleden dat er nog een koetsenparade is georganiseerd in Bokrijk, onder meer omwille van corona. Nu de traditie nieuw leven werd ingeblazen, speelt het warme weer Bokrijk parten. "We hebben overlegd met een dierenarts", zegt Jan Nonneman van Bokrijk. "En die vond het onverantwoord om de koetsentocht te laten plaatsvinden."