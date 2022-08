Boze marktkramers schakelen deurwaarder in: "Willen onze vaste standplaatsen terug"

Door de coronacrisis moesten veel gemeenten hun marktplannen herbekijken. Veel kramers kregen een andere plek, zodat de kramen meer gespreid konden worden om de nodige afstand te kunnen bewaren.

"Intussen zijn al overal de marktplannen opnieuw versoepeld, behalve in Geel. Het is hier niet gezellig meer”, zegt textielverkoper Kristel in’t Ven. Zij schakelde samen met textielverkoper Johny Van Herbergen en visboer Kevin Neuts een deurwaarder in. Die zal zijn vaststellingen bezorgen bij een advocaat. Die zal dan op zijn beurt bekijken of de kramers hun originele plaats kunnen terugkrijgen, zoals ook vastgesteld is in het wettelijke marktplan.