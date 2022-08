Brand in kraakpand in Schaarbeek: brandweer redt tiental krakers 

Kort voor de middag brak er brand uit in een kraakpand aan de Potterstraat in Schaarbeek. De brandweer moest drie mensen redden van het balkon met de ladderwagen. Andere krakers kwamen naar buiten gekropen langs een keldergat. Dat bleek de enige in- en uitgang die niet afgesloten was. Nadat de brandweer de toegang had geforceerd, kon ze nog vijf mensen naar buiten halen.