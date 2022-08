Antwerpse brandweer smeekt om voorzichtig te zijn door droogte: "Barbecue niet en laat afval en glas niet in zon staan"

De planten, struiken en het gras zijn erg droog en dat zorgt voor een verhoogd risico op brand. De brandweer raadt mensen daarom aan om zeker niet te gaan barbecueën of kampvuren te maken. In natuur- en bosgebieden is dat sowieso al verboden maar de brandweer vraagt mensen ook om thuis enkele dingen te laten. "In plaats van worsten op de barbecue te bakken, doe je dat best gewoon in de pan en gooi al zeker geen sigarettenpeuken op de grond", zegt Marie De Clercq, woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen.