Wase brandweer geeft tips om branden te voorkomen: "Gooi glasafval weg en keer je compostbak af en toe om"

Tijdens deze droogte is het absoluut afgeraden om gasbranders te gebruiken. Let ook op met sigaretten en glasafval, want ook die kunnen een brand veroorzaken. Dat zegt Hulpverleningszone Waasland. De afgelopen maanden moest die uitrukken voor meer dan 40 buitenbranden, gisteren nog in Melsele en Belsele. "Ook in je compostbak kan er brand ontstaan", zegt majoor Thierry Inghels.