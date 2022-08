Coldplayfan Gillian mag mee het podium op in Brussel om er samen met Chris Martin en co "Green eyes" te spelen

De Britse rockband Coldplay is op dit moment op tournee met het nieuwste show "Music of the spheres - World tour". In ons land spelen ze vier voorstellingen: vrijdag en zaterdag was er de eerste tweedaagse, gisteren en vandaag volgt nog een tweeluik. Maar gisterenavond verliep de bisronde van band rond zanger Chris Martin lichtjes anders dan tijdens de vorige twee concerten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.