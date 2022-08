Voormalig Miss Belgian Beauty-organisator Ignace Crombé (65) overleden aan pancreaskanker

Eind vorig jaar kreeg Crombé te horen dat hij aan een agressieve en uitgezaaide vorm van pancreaskanker leed. De dokters gaven hem nog een half jaar. Hij startte meteen met een behandeling en onderging een reeks chemokuren. Eind juni leek de tumor stabiel.

In een interview met De Krant van West-Vlaanderen sprak hij anderhalve maand geleden over zijn strijd tegen kanker. Hij zei toen dat hij niet bang was om te sterven. "Ik heb geaccepteerd dat mijn tijd hier op aarde stilaan opgebruikt is. Ik hoop gewoon dat ik niet moet afzien, dat ik geen pijn moet lijden. Rustig afscheid kunnen nemen van de mensen waar ik van hou en alle praktische zaken achter de rug hebben. Ik wil niemand belasten.”