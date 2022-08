Dierenopvangcentrum in Malderen roept op om schaaltje water te zetten voor dieren tegen hitte

Daarom roept het dierenopvangcentrum mensen op om een waterschaaltje buiten te zetten. “Dat schaaltje zet je best in de schaduw", legt Van Aken uit. "Het water mag ook niet te diep zijn, want anders kunnen jonge egels erin verdrinken. Je kan het best ook regelmatig verversen, want als vogels en andere dieren ervan drinken, kan warm water ziektes met zich meebrengen. Daarnaast vragen we om droge kattenbrokken buiten te zetten. Daar komen geen wormen of maden op en egels eten dat graag.”