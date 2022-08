Asielzoekers slapen nog steeds op straat aan Klein Kasteeltje: "Dit is beschamend, maar we doen al het mogelijke"

Sinds begin dit jaar werd Fedasil al meer dan 1.000 keer veroordeeld omdat het niet alle asielzoekers opvang kan bieden. "Dit is tegen de wet", bevestigt Helene Asselman, beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Het recht om asiel aan te vragen is een basisrecht. Dat is op internationaal vlak zo, dat is op Europees vlak zo en dat is in België zo."