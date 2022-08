Eerste kermiswagens rijden (verspreid) Turnhoutse Grote Markt op

De kermiskramers en de politie vinden het veiliger om het oprijden verspreid te laten verlopen, ook omdat de vrachtwagens almaar groter worden. Dat er geen grote opkomst van de kermiswagens meer is, lokt verdeelde meningen uit. "Ik vind dit beter", zegt Annie, die de opkomst absoluut wou volgen. "Het ziet er dan wel anders uit, maar nu heb je meer tijd om alle wagens goed te bekijken. Vroeger blokkeerden de grote wagens het zicht. Nu kan je lekker in het zonnetje toekijken, en het is nog veiliger ook."

Denise is het niet met haar eens. "Ik vind het jammer dat het feestelijke gebeuren er niet meer is. Met dranghekken kan zo'n opkomst toch perfect veilig verlopen?"