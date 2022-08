Libanese koper weigert lading van eerste graanschip sinds akkoord tussen Oekraïne en Rusland wegens twijfels over kwaliteit

᠎"Volgens informatie van de schipper van de Razoni, weigerde de koper in Libanon de lading te accepteren vanwege de vertraging van de levering", bericht de Oekraïense ambassade in Libanon in een Facebook-bericht. ᠎"De schipper is nu op zoek naar een andere afnemer om zijn lading te lossen, hetzij in Libanon of Tripoli of een ander land of haven."