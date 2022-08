Tien jaar na start: laatste fase van restauratie "Lam gods" kan beginnen en zal in 2026 afgerond moeten zijn

Op de bovenste panelen staan uiterst links en rechts Adam en Eva met naast hen zingende en musicerende engelen. Op de 3 centrale panelen staan 3 'tronende' figuren: links Maria, rechts Johannes de Doper en centraal God of Christus, daar is enige discussie over. De oorspronkelijke verflaag van de gebroeders Van Eyck zou daar duidelijkheid over moeten brengen.