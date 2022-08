Meerdere explosies gehoord op een Russische militaire luchtmachtbasis op de Krim

De Krim is een schiereiland van Oekraïne in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. In 2014 werd het eiland door Russen geannexeerd en in 2016 werd het bij Rusland gevoegd. Toch wordt het schiereiland door de (meeste) VN-landen nog steeds erkend als onderdeel van Oekraïne.