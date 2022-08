Familie Tiesj Benoot reageert na zware val: "Doodjammer, was bezig aan zijn beste seizoen ooit"

Tiesj Benoot stuurde vanmorgen een geruststellende boodschap de wereld in om te laten weten dat hij oké is. Zijn oom, Firmin Snoeck, had al contact met vader Gab Benoot, die in Italië is. "Volgens de laatste info gaat het niet zo slecht", vertelt Snoeck. "Hij liep een wervelbreuk op en had hechtingen nodig aan zijn elleboog en heup. Hoe hij er mentaal aan toe is, dat weet ik nog niet. Het zal een serieuze klap zijn."