Steeds meer flexi-jobbers "door einde van coronacrisis en hogere levensduurte"

Wat is een flexi-job ook weer? Wie minstens 80 procent werkt of die gepensioneerd is, kan een flexi-job doen. Wat bijspringen in een winkel of in een horeca-zaak bijvoorbeeld. Het systeem is fiscaal erg gunstig. Je moet als werknemer geen belastingen of bijdragen betalen.

De werkgever betaalt bovenop het loon een RSZ-bijdrage van 25 procent. Een peulschil in vergelijking met de bijdragen en belastingen bij een gewoon personeelslid.

De vakbonden hekelen het statuut. Ze vinden het een manier om belastingen te ontlopen en een vorm van oneerlijke concurrentie.