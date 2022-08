Gent verbiedt gebruik van openbare barbecues: "Ook vuurwerk is de komende dagen niet toegestaan"

In Gent staan verspreid over verschillende parken en groenzones zeven openbare barbecues die iedereen mag gebruiken. Normaal gezien toch, want vanaf morgen is het tijdelijk verboden. "Op advies van de brandweer wordt het gebruik van de openbare barbecues vanaf morgenvroeg verboden", zegt waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open Vld). "Het is zo droog dat het minste vonkje al een brand kan veroorzaken."