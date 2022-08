Vliegtuigspotters voeden geruchten over overname van supermarktketen door Ahold Delhaize in VS: hoe zit dat?

Vorige week werden dan weer twee vliegtuigen van Albertsons in Massachusetts gespot, de thuisbasis van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten. Voor de vliegtuigspotters is het duidelijk: er is een overname tussen beide bedrijven in de maak. "De kans is inderdaad wel groot dat er gesprekken zijn", reageert Pauline Neerman, experte bij RetailDetail, "maar tot wat ze zullen leiden, is natuurlijk puur gerucht".