Acht jongeren van de Zonnewende in Veurne fietsen naar Parijs

De acht meisjes zijn om 10 uur vertrokken en zijn tussen twaalf en zeventien jaar. In zeven dagen fietsen ze van de Grote Markt in Veurne naar de Champs-Élysées in Parijs.

Voor veel van de jongeren is het de eerste keer dat ze Parijs gaan bezoeken. “Het is de bedoeling dat ze een mooie ervaring meekrijgen. Het is niet evident voor onze jongeren om te reizen, vaak gaat een moeilijke thuissituatie ook gepaard met een kleiner inkomen”, vertelt Corneel Descheemaeker van de Zonnewende.