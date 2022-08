Grote huiszoeking in villa ex-president Trump in Florida

"Onze natie beleeft sombere dagen. Mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wordt momenteel belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten," aldus Trump in een verklaring op het mede door hem opgerichte sociale netwerk Truth Social. "Deze onaangekondigde inval in mijn huis was niet nodig en niet gepast,' schreef Trump verder. Hij had het ook over "politieke vervolging".

De huiszoeking zou inmiddels voorbij zijn, al is dat niet officieel bevestigd voorlopig. Trump zou niet aanwezig geweest zijn, hij zou in New York verblijven momenteel. De FBI zelf heeft de inval nog niet bevestigd. Het is voorlopig niet duidelijk wat de aanleiding was, al lopen er tegen Trump verschillende onderzoeken.



(later meer)