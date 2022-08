Hamme vraagt snelle maatregelen tegen knijtenplaag: "Ze raden aan om lange broeken en truien te dragen, tijdens een hittegolf"

Tientallen jaren waren ze verdwenen, maar nu zijn de knijten helemaal terug in Hamme. Knijten zijn kleine muggen, maar hun beten zorgen voor veel jeuk. "Het is al van mijn kindertijd geleden dat ik weet heb van knijten in onze gemeente", zegt Herman Vijt (CD&V), de burgemeester van Hamme. "Maar sinds kort krijgen we weer heel veel meldingen over knijten."