De zon krijgt vrij spel vandaag met maxima tot 28 graden, en deze week doen we er elke dag "een schepje bovenop" 

Morgen wordt het zonnig en warm met maxima van 26 tot 31 graden in het binnenland. Aan zee wordt het niet warmer dan 24 graden en geeft een matige zeebries verkoeling in de namiddag. Donderdag blijft het zeer warm met veel zonneschijn. We halen 27 tot 33 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten.

Vrijdag houdt het erg warme en zonnige weer aan met in de meeste streken maxima tussen 30 en 33 graden. Aan zee stijgen de temperaturen tot rond 28 graden, nadien steekt een zeebries op.



De piek wordt in het weekend verwacht met temperaturen rond de 35 graden. Maandag gaan we nog altijd schommelen rond de 30 graden, maar zijn warmteonweders niet uitgesloten. Vanaf dinsdag zakken we dan onder de 30 graden.