Hitteplannen, pauzes en frisco's: zo pakken verschillende sectoren de hitte aan 

Mogelijk associeert u de zomer niet meteen met schaatsen, maar indoor ijsbanen merken het wel degelijk wanneer warme dagen elkaar opvolgen. "Mensen komen dan hier de koelte opzoeken, als ze bijvoorbeeld geen andere afkoelideeën meer hebben", vertelt de uitbater van IJsbaan Leuven. "Wij kunnen moeiteloos onze ijsbaan op temperatuur houden, maar onze compressoren moeten daarvoor wel harder werken. Wij verbruiken daardoor 20 à 25 procent meer."

Ook bij het Ice Skating Center in Mechelen kunnen mensen komen afkoelen op het ijs. "In een normale zomerperiode kan onze installatie 's nachts op een relatief normaal pitje draaien, maar met deze temperaturen is het 24 uur op 24 vechten tegen de warmte om de ijsvloer op temperatuur te houden. Op een normale dag verbruiken wij 2 megawattuur, nu komen we uit op 2,7 megawattuur."

Met de huidige energieprijzen is dat een grote uitdaging. "Op dit moment kunnen we dat nog overbruggen. Maar als de warme zomers elkaar opvolgen en als de prijzen voor energie zo hoog blijven, dan moeten we ons de vraag stellen of het nog haalbaar is om in de zomer open te blijven. We gaan dat na deze zomer evalueren", aldus het Ice Skating Center Mechelen.