Ook scharrelvarkens krijgen bescherming tegen hittegolf: "Veel modder en zelfgemaakte hutjes in de schaduw"

Altijd buiten, dat wil ook zeggen in de hitte van de komende dagen. Niet zo aangenaam voor een varken, vertelt boer Peter. "Varkens hebben geen zweetklieren, en het alternatief is dan dat ze gaan hijgen, maar dat kost veel energie, dus we laten ze hier zoelen." Dat is het rondploeteren in een modderpoel zodat ze hun temperatuur beter kunnen regelen. "Die modderlaag is een soort zonnecrème, want die houdt de zon tegen."