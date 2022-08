Brouwerij Ter Dolen uit Houthalen brouwt nieuw PK-bier voor De Winning

Sinds 2013 brengt sociaal-economiebedrijf De Winning in Lummen eigen bieren op de markt. Deze bieren worden PK-bieren genoemd en die naam staat voor het project Paardenkracht, want met de verkoop van de bieren ondersteunt men trekpaarden. Het bekendste PK-bier is de blonde trippel 7PK. Later kwam er nog een 9PK-bier op de markt en vrijdag wordt het nieuwste PK-bier gelanceerd onder de naam 'Indian Pale Ale.'

Om het bier te brouwen, werkt De Winning samen met de Houthalense brouwerij Ter Dolen. "We hebben een hele leuke samenwerking", zegt Stijn Pollaris van De Winning. "De Indian Pale Ale wordt eenmalig gebrouwen en zal vanaf 12 augustus te vinden zijn in alle bistro's van De Winning. Tegen het einde van het jaar hopen we nog een winterbier te brouwen en misschien komt er volgend voorjaar ook wel een fruitbier aan. Het kan nog alle kanten op."