Wel of geen ijs in bezette Palestijnse gebieden? Proces tussen Ben & Jerry's en moederbedrijf Unilever gestart

In New York is een eerste zitting gehouden om het conflict tussen ijsmaker Ben & Jerry's en moederbedrijf Unilever te beslechten. Vorig jaar verklaarde Ben & Jerry's geen ijs meer te willen verkopen in de bezette Palestijnse gebieden, omdat dat inging tegen de waarden van het bedrijf. Unilever ging niet akkoord en besloot de Israëlische tak te verkopen aan een lokale licentiehouder, waarop Ben & Jerry's het moederbedrijf voor de rechter daagde.