FBI doorzoekt Mar-a-Lago: een blik op het landhuis van Donald Trump, een van de meest besproken residenties in de VS

Waarom in het nieuws?

De Amerikaanse politiedienst FBI is binnengevallen in de woning van ex-president Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida. Volgens bronnen binnen de FBI zou de huiszoeking te maken hebben met geheime en vertrouwelijke documenten die Trump zou hebben meegenomen toen hij begin vorig jaar het Witte Huis verliet. Het zou de allereerste keer zijn dat de FBI een huiszoeking deed in de privéwoning van een voormalige president. Lees er meer over in dit artikel.