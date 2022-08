Meer dan 200 meldingen van mogelijk extremisme of terrorisme in 2021

Voor het eerst geeft het OCAD in zijn jaarverslag mee hoeveel meldingen het in een jaar tijd heeft gekregen van mogelijk extremisme of terrorisme. 218 waren het er. De meldingen kwamen van partnerdiensten zoals de politie of de Staatsveiligheid, niet rechtstreeks van burgers. Dat betekent dat ze door die diensten als voldoende ernstig werden ingeschat om ze door te spelen aan het OCAD. De voorbije jaren werden er geen cijfers bekendgemaakt, maar volgens onze informatie zou het aantal meldingen ongeveer even hoog zijn als de voorbije jaren.