Japanse modeontwerper Issey Miyake (84) is overleden

Miyake werd geboren op 22 april 1938 in Hiroshima, Japan. Als kind was hij getuige van de Amerikaanse aanval met een atoombom op zijn stad, waarbij 140.000 doden vielen. Hij overleefde, maar zijn moeder overleed drie jaar later aan de gevolgen van de straling.

"Als ik mijn ogen sluit, zie ik nog altijd dingen, die niemand zou mogen meemaken. Ik heb geprobeerd om dit achter met te laten, wat niet gelukt is", zei hij hierover. "Ik denk liever aan dingen die gemaakt kunnen worden, dan vernietigd. Aan dingen die schoonheid en vreugde brengen. Ik werd aangetrokken tot mode, deels omdat het een creatief format is dat modern en optimistisch is."