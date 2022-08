IN KAART - Jongeren kopen meer en duurdere woningen: in welke provincies en gemeenten vooral?

In Brussel was net geen 22 procent van de kopers van een appartement tussen de 18 en de 30 jaar oud. Ze kochten in verhouding vooral in Sint-Gillis (bijna 33 procent) en Schaarbeek (bijna 30 procent). Voor huizen ligt het aandeel van

jonge kopers in Brussel een stuk lager: 10 procent. Ze kochten vooral huizen in Brussel-Stad (17 procent) en Anderlecht (16 procent).

In Wallonië waren er voor appartementen 18 procent jonge kopers, vooral in de stad Luik met een aandeel van ruim 23 procent. Voor huizen waren er in Wallonië 25 procent jonge kopers. In verhouding kochten jongeren vooral meer huizen in de provincie Henegouwen.