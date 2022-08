E40 opnieuw vrij richting kust na kettingbotsing in Nevele

Het ongeval gebeurde rond 11 uur in de richting van Oostende. De oorzaak is nog niet bekend, maar er raakten zeven personenwagens betrokken in een kettingbotsing. Drie voertuigen moeten getakeld worden en alleen de rechterrijstrook was een tijdlang beschikbaar. Een vrouw en haar baby werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar ze raakten niet ernstig gewond.

Het Verkeerscentrum raadde aan om de omgeving te vermijden en het verkeer op lange afstand moest omrijden naar de kust. Er stond een file van een tiental kilometer en de wachttijd liep op tot een uur.

Rond 12.40 uur was de rijbaan opnieuw vrij en kwam het verkeer terug op gang.