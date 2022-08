Kettingbotsing in Torhout veroorzaakt file op E403

Het ongeval vond net voor elf uur vanmorgen plaats. Vijf wagens kwamen met elkaar in botsing, wellicht nadat een wagen een manoeuvre maakte en remde. De wagen erachter kon dan niet meer voldoende uitwijken. Het was een kop-staartbotsing tussen de vijf wagens. Eén wagen kwam ook in de vangrails terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De ziekenwagen controleerde één bestuurder die zich na het ongeval onwel voelde. De botsing versperde de volledige linkerrijstrook, met een lange file tot gevolg.