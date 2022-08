Expert kritisch over uitblijven extra droogtemaatregelen: "Als de droogte nog lang aanhoudt, stelt zich een probleem"

"Als er tegen eind oktober nog geen druppel regen is gevallen, wordt de situatie zeer acuut", zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gisteren in "Terzake". Toch vindt ze dat er op dit moment geen nood is aan bijkomende droogtemaatregelen.

"Er is geen reden tot paniek. De situatie is wel ernstig, maar niet precair. De droogtecommissie komt wekelijks samen en we hebben ons afwegingskader dat zegt welke maatregelen we wanneer moeten nemen", aldus de minister.